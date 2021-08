„Allein die fantastische mediale Begleitung unserer regionalen Geher-Größen in den vergangenen Wochen hat der Sportart Aufmerksamkeit verschafft. Ich kann mir auch vorstellen, dass es künftig einfacher wird, Sponsoren zu finden“, sagt Brügel.

Eine direkte Auswirkung von Olympia auf die Vereinsarbeit vor Ort hält er indes für unwahrscheinlich - aus einem einfachen Grund: „Wir haben nicht genug Trainer, um das abzudecken. Ehrenamtliche zu finden, die sich einbringen, wird generell immer schwieriger.“ Der SCL-Vorsitzende Bernd Hefter sieht für seinen Verein mit 23 Trainern mehr Potenzial, sich je nach Nachfrage speziell auf Geher einzustellen, hält einen „Aufschwung“ der Disziplin in Deutschland allerdings trotz Hilberts Medaille für unwahrscheinlich.

„Leider wird das Gehen bei uns eher belächelt. Das ist in Osteuropa, Asien, in Frankreich oder Italien anders“, so Brügel. Er geht nicht davon aus, dass das Gehen je Mainstream-Status erreicht; dafür seien Fußball, andere Leichtathletik-Disziplinen oder auch Turnen einfach zu beliebt. „Allein in Bühlertal ist das Angebot bis hin zu Tischtennis, Judo und Karate so breit gefächert, dass es schwierig sein wird, Kinder für das Gehen zu begeistern.“