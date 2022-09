Betreiber: Das Lastenfahrrad wurde vom ADFC Baden-Baden/Bühl/Rastatt angeschafft, einen Zuschuss dafür gab es vom Land Baden-Württemberg. Der Verleih erfolgt über die Lastenrad-Initiative „Lastenkarle“. Das Rad hat einen starken Motor und kann nach ADFC-Angaben auch bis zu zwei kleine Kinder sicher transportieren.

Was tun? Wer es kostenlos ausleihen möchte, geht zunächst auf die Homepage: www.lastenkarle.de und muss sich hier registrieren. Anschließend das Ausleihformular aufrufen, ausfüllen und ausdrucken. Dann den Button „Baden-Baden“ anklicken und „Artikel buchen“ (Auch in Bruchsal, Malsch, Karlsruhe und Ettlingen können derzeit E-Lastenfahrräder kostenlos ausgeliehen werden). Nach unten scrollen, bis ein Kalender erscheint. An den rot markierten Tagen ist das Lastenfahrrad bereits vergeben, an den grünen Tagen kann es ausgeliehen werden. Den gewünschten Termin und das Rückgabedatum anklicken und dann das Formular wieder schließen. Zwei Tage vor dem eingetragenen Buchungstermin bekommt man eine Erinnerungs-Mail und kann die Ausleihe stornieren, falls etwas dazwischengekommen ist.

Technische Daten: Bei dem Rad handelt es sich um ein Lastenfahrrad der Marke Riese & Müller (ab 6.900 Euro). Es hat eine große Ladebox mit einer Länge von circa 75 Zentimetern, in der bis zu 100 Kilogramm transportiert werden können, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 25 Kilometer pro Stunde. Die gepolsterte Sitzbank des vollgefederten Rads bietet alternativ Platz für zwei Kinder. Das Fahrrad verfügt über einen Riemenantrieb und eine Nabenschaltung. Das Schalten ist daher auch schwer beladen, sehr einfach. Die Abholstation ist in Baden-Baden der Inka-Laden in der Sophienstraße 16. Personalausweis und Ausleihformular müssen beim Abholen vorgelegt werden.