Tumulte am Baden Airpark: Polizei muss wütende Passagiere beruhigen

Es hätte ihr Traumurlaub werden sollen: Doch für Enza Hanser aus Karlsruhe und ihren Lebensgefährten Joachim Gollmer aus Bretten endet er am Flughafen Karlsruhe/Baden.

Statt am Strand von Sizilien zu liegen, wird das Paar die kommenden zwei Wochen nun in der Heimat bleiben. Und statt Ruhe und Erholung ist Stress mit den Formalitäten rund um die Rückerstattung ihres ausgefallenen Fluges jetzt schon programmiert.

Dabei haben die beiden, wie alle anderen Passagiere an diesem Tag auch, alles richtig gemacht. Rechtzeitig – fast drei Stunden vor Abflug der 17.50-Uhr-Maschine nach Trapani/Sizilien – steht das Paar mit gezückten Bordkarten und Reisepässen in der Schlange vor dem Einlass in den Sicherheitsbereich.