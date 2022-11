ZDF überträgt Eucharistiefeier

TV-Gottesdienst aus Baden-Baden: Ablauf muss genau durchgeplant sein

Der Gottesdienst an diesem Sonntag in der katholischen Kirche St. Bernhard in Baden-Baden soll mit einer Live-Übertragung im Fernsehen mehrere Hunderttausend Gläubige erreichen. Der Ablauf der ZDF-Produktion ist minutiös vorbereitet.