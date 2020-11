Keine Arbeit wegen Corona, das kennen viele. Die Pandemie trifft auch TV-Koch Ronny Loll. In einem Online-Kochkurs will er zeigen, dass ein Weihnachtsmenü stressfrei gekocht werden kann.

Es soll gut schmecken, sicher gelingen und wenig Stress bereiten: So könnte das ideale Weihnachtsmenü aussehen. Meistens kommt es für den, der für das Festtagsessen in der Familie zuständig ist, dann doch anders: Die Köchin oder der Koch stehen stundenlang in der Küche. Das muss nicht sein, findet TV-Koch Ronny Loll.

Er hat sich beim Kollegen Johann Lafer und dem Radiosender SWR3 eine Idee abgeschaut: Bei einem Online-Kochkurs zeigt der aus Mecklenburg-Vorpommern stammenden Wahl-Baden-Badener am Samstag, 12. Dezember, ab 18 Uhr, wie ein Viergänge-Menü zubereitet wird. Er verspricht ein interaktives Probekochen und gibt vor laufender Kamera Tipps, was gut vorbereitet werden kann, damit das Menü an Weihnachten keinen Stress macht.