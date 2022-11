Bericht zur Lage

Über 460 Schüler aus der Ukraine: Einige Grundschulen in Baden-Baden haben Kapazitätsgrenze erreicht

Mit den 464 Schülern könnte allein schon eine Schule betrieben werden. So viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind in Baden-Baden gemeldet. Das bringt Grundschulen in der Stadt an ihre Kapazitätsgrenze.