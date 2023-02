Überraschender Angriff in Baden-Baden: Unbekanntes Trio überfällt 41-Jährigen

Drei Männer haben am Montag einen Mann in Baden-Baden überraschend attackiert. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Ein 41-Jähriger ist am Montagabend in Baden-Baden von drei Männern angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer gegen 19 Uhr in der Fremersbergstraße unterwegs.

Die drei Männer stiegen aus einem schwarzen Auto aus und schlugen auf den 41-Jährigen ein. Anschließend flüchtete das Trio mit dem Auto in eine unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor.

Das Polizeirevier Baden-Baden bittet um Zeugenhinweise zu den drei Unbekannten.