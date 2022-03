Gefeierte Helden waren und sind sie für ihre Anhänger – nur die Kulisse hat sich radikal verändert: Statt Sport-Arenen sind es jetzt die zerbombten Städte ihrer ukrainischen Heimat, in denen die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko ihren Kampf führen. Meist tragen die ehemaligen Box-Weltmeister jetzt olivgrüne Militärkleidung, wenn sie sich per Video-Botschaft an ihre Landsleute richten. Ihre Gesichter sind gezeichnet von Übernächtigung und extremer Anspannung.

Dass den ehemaligen Spitzensportlern eine hohe Welle der Sympathie entgegenschwappt, stellt auch die Baden-Badener Wohltätigkeitsstiftung United Charity fest. Sie versteigert aktuell zwei Paar signierte Boxhandschuhe der Klitschko-Brüder und weitere Raritäten zugunsten von ukrainischen Kriegsopfern.

„Man merkt, dass die Leute noch häufiger ihre privaten Schätze abgeben, um den Menschen in der Ukraine zu helfen“, sagt Katja Parpart, Sprecherin von United Charity.

United Charity: Mehr als 4.500 Euro für Wladimir Klitschkos Handschuhe

Bei 4.545 und 3.900 Euro standen die Gebote für die Boxhandschuhe am Donnerstagnachmittag – zur gleichen Zeit war Wladimir Klitschko mit einer politischen Delegation zu einem Besuch in Berlin. Noch bis 4. April läuft die Auktion der Klitschko-Erinnerungsstücke.

Und zwei Radsportstars haben noch Kostbareres gestiftet: „Tony Martin trennt sich von seiner einzigen Silbermedaille, und Jan Ullrich hat ein persönliches Tour-de-France-Fahrrad von 1998 zur Verfügung gestellt“, berichtet Parpart.

Fünfstellig sind in diesen Fällen die Gebote: 20.150 Euro war Martins Silbermedaille dem Meistbietenden am Donnerstagnachmittag wert, bei 25.100 stand das Gebot für Ullrichs Carbon-Rennrad. „Es ist gelb, weil Ullrich es nach seinem Tour-de-France-Sieg 1997 bekommen hat“, erklärt Parpart. Dem Sieger des extrem harten Etappenrennens gebührt ja auch das gelbe Trikot.

Alle sind geschockt – und auch mein Herz blutet. Ex-Radprofi Jan Ullrich über den Ukraine-Krieg

In einer Video-Botschaft wendet sich Ullrich selbst an die potenziellen Bieter. „Alle sind geschockt – und auch mein Herz blutet“, sagt er über die Wirkung von Putins Angriffskrieg in der Ukraine.

Deshalb habe er eines seiner historischen Räder gestiftet. Es war als Ersatzrad bei der 98er-Tour dabei. Der Auktionserlös soll an die Ukraine-Hilfe von „Ein Herz für Kinder“ gehen. „Ich hoffe und wünsche mir von Herzen, dass bald wieder Frieden und Glück in der Ukraine einkehrt“, sagt Ullrich. Bis 6. beziehungsweise 9. April können spendable Menschen noch auf die Schätze der beiden ehemaligen deutschen Rennradfahrer bieten.

Klitschkos verschenkten die Handschuhe - jetzt werden sie versteigert

Die schwarz-weißen Boxhandschuhe von Wladimir Klitschko hatte der frühere Schwergewichts-Weltmeister 2013 bei einem Trainingscamp verschenkt – an Titus, den Sohn des Künstlers Cornelius Richter. Nun stellte der Sohn die signierten Handschuhe für den guten Zweck zur Verfügung, erklärt United Charity, deren Schirmherrin Dagmar Kögel, die Ehefrau des Baden-Badener Unternehmers Karlheinz Kögel, ist.

Knallrot sind die Boxhandschuhe des heutigen Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko in der Auktion. Der Ex-Weltmeister hatte sie selbst vor längerem an den Verein „Neues Leben Baden-Baden“ geschickt – mit einem Dankesbrief, weil die Organisation seit 2014 medizinische Hilfe für ukrainische Kriegsversehrte leistet. Nun soll der Versteigerungserlös dem Verein zugutekommen.

In großen Box-Titelkämpfen kamen die Handschuhe zwar nicht zum Einsatz, aber in diesen Zeiten, in denen die Klitschkos wichtige Identifikationsfiguren für ihre kriegsgebeutelten Landsleute sind, haben sie einen besonderen ideellen Wert. „Für nur signierte Objekte liegen die Gebote schon sehr hoch“, sagt Parpart. „Wir hoffen, dass sie in den letzten Tagen der Auktion noch steigen.“