Um 30 Prozent gestiegen: Stadt Baden-Baden will Kinderarmut vorbeugen

Ein Präventionsnetzwerk soll die steigende Kinderarmut in Baden-Baden bekämpfen. Bisher sind Hilfsangebote meist nicht ausreichend aufeinander abgestimmt.

Mit dem Aufbau eines Präventionsnetzwerkes will die Stadt Baden-Baden eine Strategie entwickeln, um die rasch ansteigende Kinderarmut an der Oos wirksam bekämpfen zu können. Der Jugendhilfeausschuss billigte in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit die Umsetzung des Projekts, das vom Land gefördert wird.

Baden-Baden wird immer wieder gerne als Stadt der Alten und Reichen bezeichnet. Doch diese Schablonen spiegeln nicht die Lebenswirklichkeit wider: So steigt die Zahl der hier lebenden Kinder, doch immer mehr von ihnen wachsen unter Rahmenbedingungen von materieller Armutsgefährdung auf. Und dies stellt in der Kurstadt einen scharfen sozialen Kontrast zu den wohlhabenden Menschen dar, die dort leben.

Armut bei Kindern in den letzten fünf Jahren um 30 Prozent gestiegen

Seit dem Jahr 2018 registriert die Verwaltung einen deutlichen Anstieg der Kinderarmut in Baden-Baden. Die entsprechende Armutsquote stieg in dieser Zeit um rund 30 Prozent, inzwischen ist mindestens jedes fünfte Kind in der Kurstadt von Armut betroffen.

Diese Entwicklung lässt sich auch an Kennwerten der Arbeits- und Sozialverwaltung ablesen. Die Anzahl der Kinder in Bedarfsgemeinschaften für Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch ist zwischen den Jahren 2018 und 2022 um 48 Prozent (von 782 auf 1.156 Kinder) gestiegen.

Kommunen sollen Kinderarmut vorbeugen

Ein solcher Trend ist auch in anderen Städten festzustellen. Daher hat die Landesregierung im Frühjahr die Kommunen zur Beteiligung an dem Projekt „Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut“ aufgerufen.

Damals hatte das Ministerium für Soziales und Integration betont: „Wenn Kinder unter den Bedingungen von materieller Armutsgefährdung aufwachsen, kann das erhebliche und lebenslange Auswirkungen auf ihre Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe bei materiellen Fragen und zum Beispiel auch bei Bildungschancen, persönlicher Gesundheit, Wohnung und Wohnumfeld haben“.

Ziel ist es, eine kommunale Strategie zu entwickeln, mit der Kinderarmut bekämpft wird und Strukturen aufgebaut werden, die präventiv gegen Kinderarmut wirken. Dazu sollen bis 2030 Netzwerke in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg installiert werden.

Meiste Hilfsangebote fördern vorwiegend die Bildung

Die Baden-Badener Stadtverwaltung will sich nun an dem Projekt beteiligen, um hier die Grundlagen für eine koordinierte und strukturierte Armutsprävention zu schaffen. Es gebe vor Ort einige Hilfs- und Beratungsangebote für armutsgefährdete Familien und Kinder, so stellt das Fachgebiet Sozialplanung und Integration fest.

Dazu gehören etwa die Baden-Badener Lernunterstützung und die Frühen Hilfen. Doch eine Mehrheit dieser Angebote verfolge jeweils nur Einzelziele wie etwa schulische Förderung, Sprachförderung, Leseförderung, Elternunterstützung und dergleichen mehr.

Hilfen müssen besser auf einander abgestimmt werden

Viele Aktive agierten nebeneinander, ohne voneinander zu wissen oder sich miteinander abzustimmen. Eine koordinierte, mehrere Angebote umfassende Präventionskette, armutsbedingte Auswirkungen dauerhaft zu reduzieren, bestehe in Baden-Baden nicht.

Bisher sei es nur schwer möglich, Angebote inhaltlich aufeinander abzustimmen, an die Bedürfnisse von Familien anzupassen und zielgerichtet weiterzuentwickeln. So fehle es insgesamt an der Durchschlagskraft der Hilfen.

Projekt startet im kommenden September

Daher erwartet die Stadt viel vom geplanten Präventionsnetzwerk in Baden-Baden, dem unter anderem die Träger der offenen Jugendarbeit, Bildungseinrichtungen, das Jobcenter, Kinder- und Familienzentren, Jugendtreffs, die Schulsozialarbeit, die Sucht- und Behindertenbeauftragte, Schuldnerberatung und die Psychologische Beratungsstelle angehören sollen.

Der Start des Projekts ist im kommenden September vorgesehen. Es wird von einer Steuerungsgruppe koordiniert und erfordert die Einrichtung einer 50-Prozent-Stelle in der Stadtverwaltung.