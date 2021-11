Umgestaltung der Ortsmitte im Baden-Badener Stadtteil Haueneberstein geht weiter

Was der Haushalt einer Kommune ist

Der Haushalt ist das Planungswerk für alle voraussichtlichen Aufwände und Erträge sowie Aus- und Einzahlungen einer Kommune in einem festgelegten Zeitraum. Dies drückt sich schon in der Bezeichnung Haushaltsplan aus. Die Haushalts- und Finanzplanung unterscheidet sich von anderen Fachplanungen dadurch, dass sie sehr umfassend einen gesamten Bereich (das Finanzwesen) erfasst, den die Verwaltung fortschreiben muss und der einer Vielzahl weiterer Regelungen wie etwa zu Aufbau und Struktur unterliegt. Der verabschiedete Haushalt ermächtigt erst die Verwaltung, Ausgaben beziehungsweise Auszahlungen zu tätigen. Durch die Verabschiedung des Haushalts übt die kommunale Vertretungskörperschaft ihr Budgetrecht aus. Damit schafft der Haushalt lokales Recht (Haushaltssatzung). Neben der Bindungswirkung nach innen (zwischen Rat und Verwaltung) entfaltet der Haushalt auch eine Bindungswirkung nach außen, etwa über die Festlegung der Hebesätze der Realsteuern. Die Ausgabeansätze im Haushalt begründen jedoch keine Rechte Dritter, niemand kann Ansprüche an die Kommune aus dem Haushalt begründen.