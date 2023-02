Die Um- und Neugestaltung der Ortsmitte von Haueneberstein ist keine leichte Aufgabe. Manches ist schon geschehen, vieles muss noch getan werden. Ein ganz zentrales privates Vorhaben in diesem Bereich, bei dem es vor allem um Wohnbebauung (mindestens 20 Wohneinheiten) geht, beschäftigte jetzt erneut den Baden-Badener Gestaltungsbeirat.

Zu den großen Traditionsgaststätten in Haueneberstein zählte früher das Gasthaus „Krone“. Es war auch ein beliebter Treffpunkt für Vereine. So fand hier zum Beispiel im Jahr 1903 die Gründungsversammlung des örtlichen Turnvereins (TVH) statt. Heute allerdings ist der Kasten für den Aushang der Speisekarten am Eingang leer, einen Gaststättenbetrieb gibt es nicht mehr.

Besondere Lage mitten in Haueneberstein

Gesucht wird nun von Investoren nach einer neuen Nutzung für das etwas merkwürdig zugeschnittene Grundstück an der Karlsruher Straße, das im Grunde aus zwei Teilbereichen mit einer schmalen Verbindung dazwischen besteht. Dabei geht man von einer kompletten Neubebauung des großen Gaststättenareals aus.

Was der gesamten Planung eine besondere Bedeutung verleiht, ist die Lage des Grundstücks mitten im Ortszentrum des Eberbachdorfs. Schräg gegenüber liegt die Ortsverwaltung, die Umgebung ist geprägt von Gastronomie, Dienstleistern, Wohnnutzung und dem Verkehr auf der Karlsruher Straße.

Die Umgestaltung der Karlsruher Straße steht noch an

Zudem befindet sich ganz in der Nähe auch das Heimatmuseum (alte Mühle). Hinzu kommen weitere historische Gebäude, die teilweise auch als Kulturdenkmale eingestuft sind. Direkt vor dem Gebäude des ehemaligen Gasthauses steht zudem eine denkmalgeschützte Nepomuk-Statue.

So spielt eine Neubebauung hier eine wichtige Rolle beim künftigen Bild der Hauenebersteiner Ortsmitte. Dies ist schon lange ein Thema in der Baden-Badener Kommunalpolitik. Das alte Rathaus (Ortsverwaltung) wurde in den vergangenen Jahren saniert, die Umgestaltung der Karlsruher Straße steht in diesem Kernbereich noch an.

Um die künftige Entwicklung im bebauten Bereich zu lenken, wurde der Bebauungsplan „Ortsmitte Haueneberstein“ neu aufgestellt. Dieser gibt klare Vorgaben bei Neubebauungen, um vor allem auch Nachverdichtungen zu verhindern.

Investoren präsentieren Entwurf für das Grundstück des früheren Gasthauses „Krone“

Für das Grundstück des früheren Gasthauses „Krone“ in der Karlsruher Straße 37 wurde bereits 2021 dem Gestaltungsbeirat ein Konzept vorgelegt, das aber beim Gremium keinen Anklang fand. In der jüngsten Beiratssitzung legten die Investoren nun einen neuen Entwurf mit mehreren städtebaulichen Varianten vor, die von den Architekturexperten begutachtet wurden.

Dabei ging es vor allem um die Ausrichtung der Gebäudeteile – zum Beispiel nebeneinander, übers Eck oder in T-Form.

Stefanie Eberding und Uta Stock-Gruber vom Gestaltungsbeirat begrüßten die präsentierten Vorschläge an einem besonders „markanten“ Standort in der Ortsmitte und verwiesen auf die Probleme durch den ungünstigen Zuschnitt des Grundstücks. Gefallen fand man besonders an einer Eck-Lösung zur Karlsruher Straße hin.

Das beauftragte Architekturbüro hatte für etliche Varianten kleine Modelle mit Styropor-Häuschen mitgebracht, was bei den Experten des Beirats für Begeisterung sorgte.

Detaillierte Planung der Neubebauung kann erarbeitet werden

Diese demonstrierten dann, wie Stadtplanung mit nur einem kleinen Teppichmesser aussehen kann. Denn mit einem kurzen Schnitt „amputierten“ sie eines der Häuschen, das ihnen zu groß erschien und erreichten somit in Sekundenschnelle das gewünschte Bauvolumen.

Wie bereits 2021 sprach sich der Gestaltungsbeirat dafür aus, im Erdgeschoss des Vorderhauses an der Straße eine gewerbliche Nutzung – eventuell Büros – vorzusehen. Damit soll eine gewisse Belebung des Orts in dieser zentralen Lage erreicht werden. Bei einer reinen Wohnnutzung, so Stock-Gruber, wären im Erdgeschoss „oft die Rollläden unten“. Und das sehe doch in dieser Lage nicht so gut aus.

Die Investoren zeigten sich dafür durchaus aufgeschlossen. Am liebsten, so hieß es, würde man im Erdgeschoss Arztpraxen unterbringen. Nun kann auf Basis der Anregungen des Gestaltungsbeirats eine detaillierte Planung der Neubebauung erarbeitet werden.