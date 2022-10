Unbekannte brechen in Autohaus in Baden-Baden, Oos ein: Hinweise erbeten

Am frühen Mittwochmorgen haben sich zwei Einbrecher Zutritt zu einem Autohaus in der Flugstraße verschafft. Nach ersten Angaben der Polizei wurde nichts entwendet.

Zwei unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen, gegen 2.30 Uhr, in ein Autohaus in der Flugstraße eingebrochen. Die die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher durch das Überklettern eines Zaunes auf das Gelände und brachen ein Garagentor auf.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Unbekannten offenbar aufgeschreckt und verließen das Gelände ohne Diebesgut. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwägen konnten die Personen nicht gefunden werden.

Polizei sucht Zeugen Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: (0 72 21) 68 00 entgegen.