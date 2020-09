Unbekannte brechen in Bäckerei in Baden-Baden ein

Wie die Polizei bekannt gab, gelang es Unbekannten im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Mauerbergstraße in Neuweier in Baden-Baden einzudringen und Lebensmittel zu stehlen.

Nachdem Kriminaltechniker sich um die Spurensicherung vor Ort gekümmert haben, ermitteln Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer (0 72 22) 68 00 mit dem Polizeirevier Baden-Baden in Verbindung zu setzten.