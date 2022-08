Unbekannte brechen in Spielcasino in Baden-Baden ein

Ein Schaden von mehreren Tausend Euro ist nach einem Einbruch in ein Spielcasino im Gewerbepark Cité zu verzeichnen, teilt das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Mutmaßlich mehrere Unbekannte drangen in den frühen Montagmorgenstunden in das Casino ein, indem sie ein Loch in die Verglasung schlugen.

Im Anschluss wurden mehrere Spiel- und ein Wechselautomat aufgebrochen und das darin enthaltene Geld entwendet.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben mit Unterstützung von Kriminaltechnikern nun die Ermittlungen aufgenommen.