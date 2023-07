Unbekannte Täter sind im Laufe der letzten Woche in eine Wohnung eingebrochen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in Höhe von 30.500 Euro.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 30.06.2023 und dem 05.07.2023 in eine Wohnung in der Rettigstraße eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich durch die Terrassentür Zugang zu der Wohnung. Im Inneren entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt 30.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.