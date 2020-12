Weitere Zeugen gesucht

Unbekannte demolieren Autos in Baden-Baden - Polizei sucht nach vier Kindern

In Baden-Baden haben vier Kinder oder Jugendliche mindestens elf Autos in der Ludwig-Wilhelm-Straße und in der Maria-Viktoria-Straße beschädigt. Zeugen beschreiben du Täter als etwa 14 Jahre alt und dunkel gekleidet.