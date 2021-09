Unbekannte in Baden-Baden schlagen Autofenster ein

Unbekannte haben in Baden-Baden am Sonntag das Seitenfenster eines Autos eingeschlagen und einen Schaden von knapp 2.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

In Baden-Baden haben Unbekannte das Fenster eines Autos eingeschlagen und mehrere Habseligkeiten entwendet. Der Besitzer stellte seinen Opel Astra am Sonntag gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße ‘Im Rollfeld’ ab, wie die Beamten mitteilten.

Als er kurz vor Mitternacht wieder zu seinem Wagen ging, stellte er fest, dass die Fensterscheibe eingeschlagen und mehrere Habseligkeiten entwendet worden waren.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer, 0 72 21 / 68 00, zu melden