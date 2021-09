Unbekannte in Baden-Baden verwüsten Holzpavillon - Suche nach Zeugen

In Baden-Baden haben Unbekannte am Mittwoch einen Holzpavillon in der Lichtentaler Allee verwüstet. Die Täter brachen Elemente aus dem Pavillon und verunstalteten das Holz.

Mutwillig Beschädigungen an einer öffentlichen Gartenanlage in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Wie die Beamten mitteilten, verwüsteten Unbekannte am Mittwoch einen Holzpavillon, in dem sie einige Holzelemente herausbrachen und diesen mit Glasscherben und Flüssigkeiten verunstalteten.

Der entstandene Sachschaden beträgt knapp 800 Euro. Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0 72 21/3 21 72 entgegen.