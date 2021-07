Unbekannte Männer bedrohen Opfer in Baden-Baden mit schwarzer Waffe

In der Schlossergasse in Baden-Baden haben zwei bislang Unbekannte am Donnerstagabend einen 29 Jahre alten Mann überfallen. Mit einer Waffe bedrohten

Zwei bislang Unbekannte Männer sollen am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Schlossergasse in Baden-Baden einen 29 Jahre alten Mann überfallen haben. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg griffen die beiden Täter ihr Opfer beim Verlassen seiner Wohnung an und bedrohten ihn mit einer schwarzen Pistole.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen der Tat aufgenommen.