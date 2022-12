Unbekannte reißen Bronze-Vogel aus dem Reiherbrunnen in Baden-Baden

Dem Reiherbrunnen in der Baden-Badener Sophienstraße fehlt einer von drei Vögeln. Es gab bereits vor neun Jahren eine vergleichbare Zerstörung an dem Baudenkmal aus den 1920er Jahren.

Böse Überraschung: Bislang unbekannte Täter haben einen der drei Bronze-Vögel des Reiherbrunnens in Baden-Baden herausgerissen. Städtische Mitarbeiter entdeckten die entfernte Figur an diesem Freitag bei einer routinemäßigen Kontrolle des historischen Brunnens in der Sophienstraße, teilt die Stadtpressestelle mit.

Die Beschäftigten haben das Kunstwerk mitgenommen und lagern es über Weihnachten und Neujahr im städtischen Baubetriebshof. Der Reiher soll im neuen Jahr wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren.

Großer Vogel des Reiherbrunnens in Baden-Baden wiegt 150 Kilo

Der Reiherbrunnen war vor einigen Jahren bereits Objekt einer Attacke. Unbekannten rissen im August 2013 den großen und rund 150 Kilo schweren Vogel mit den ausgestreckten Flügeln aus seiner Verankerung. Der Vogel lag damals neben dem denkmalgeschützten Brunnen, den Carl Albiker um 1925 gestaltet hat.

Die Restaurierung war kompliziert und dauert bis zum Frühjahr 2014. Eine Gießerei in Süßen brachte die abgebrochenen Beine des Reihers wieder an und stimmte den Farbton der Bronze so ab, dass der Vogel sich von seinen beiden Artgenossen am Brunnen nicht abhebt.

Zudem reparierte die Baden-Badener Bildhauerin Birgit Stauch die Schäden an der Einfassung des Brunnens. Der Schadenshöhe betrug rund 6.000 Euro.