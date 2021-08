Unbekannte stehlen E-Bike in Baden-Baden

Bisher unbekannte Diebe haben am Mittwochmorgen ein E-Bike in Baden-Baden-Steinbach gestohlen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Vermutlich zwei bisher unbekannte Diebe sind am Mittwochmorgen zwischen 3 Uhr und 7 Uhr in einen verschlossenen Vorbau unter einer Terrasse im Apfelweg in Baden-Baden-Steinbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter ein abgeschlossenes E-Bike der Marke CONE, ließen allerdings Batterie und Ladekabel zurück. Die Polizei ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen des Vorfalls und Hinweisen zu verdächtigen Personen.