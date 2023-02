Die Bundespolizei sucht derzeit nach Dieben, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Bahnhof in Baden-Baden einen Snackautomat aufgebrochen und die darin enthaltene Geldkasse entwendet haben.

Einen Snackautomat haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Bahnhof in Baden-Baden aufgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter es schafften, die Geldkassette daraus zu entwenden. Eine Streife der Bundespolizei, die zufällig am Bahnhof unterwegs war, konnte eine dunkel bekleidete Person erkennen, welche als sie das Polizeiauto sah mehrere Gegenstände fallen lies und die Flucht ergriff. Die Polizei begann daraufhin sofort an nach der Person zu suchen – allerdings zunächst erfolglos. Neben dem beschädigten Snackautomaten fanden die Polizisten den Inhalt des Automaten über den Bahnsteig 1 verteilt vor.

Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem beschädigten Snackautomaten am Bahnhof Baden-Baden hat, kann diese unter (07 81) 9 19 00 bei der Polizei melden.