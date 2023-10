Der Eigentümer eines Wohnhauses in der Rheinstraße hat am Montagmittag Schmierereien an der Hauswand entdeckt und das der Polizei gemeldet. Nach Angaben der Polizei sprühten unbekannte Täter mit Graffiti-Farbe einen Davidstern sowie ein Hakenkreuz an die Hausfront und beschädigten mit einem spitzen Gegenstand mehrere Fensterscheiben.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 7 81) 21 28 20 zu melden.