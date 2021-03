Unbekannte überfallen Jugendlichen in Baden-Baden

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in der Ludwig-Wilhelm-Straße in Baden-Baden von zwei bisher Unbekannten überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kamen dem Jugendlichen auf Höhe der Gönneranlage zwei Jugendliche mit schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung entgegen.

Sie stellten sich dem 17-Jährigen in den Weg und forderten ihn auf, ihnen seinen Geldbeutel zu geben. Als sich der junge Mann weigerte, hätte nach seinen Angaben einer der beiden Bedrohenden ein Messer gezückt und ihn am Arm verletzt. Daraufhin sind die beiden Unbekannten mit der Geldbörse in Richtung eines Hotels in der Lichtentaler Allee geflohen. Der Verletzte verständigte um kurz vor 3 Uhr über den Notruf die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Der verletzte und ausgeraubte Jugendliche wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bislang wurden die Täter noch nicht gefunden. Es handelt sich bei beiden um Jugendliche oder Heranwachsende, beide sind circa 180 Zentimenter groß und schlank. Beide Täter waren komplett schwarz gekleidet und sprachen Deutsch ohne jeglichen Akzent. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch entgegen.

Hinweise an Kriminalpolizei (07 81) 21 28 20