Unbekannte vergessen bei Diebstahl in Baden-Baden ihr Handy

Langfinger haben am frühen Dienstagmorgen in Baden-Baden versucht die Auspuffanlage eines geparkten Autos zu stehlen.

Am Dienstagmorgen

Ein Diebestrio hat bei einem versuchten Raubüberfall in der Nacht zum Dienstag in Baden-Baden ein Handy zurückgelassen.

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Täter gegen 1 Uhr an einem in der Schloßstraße abgestellten Auto zu schaffen. Sie versuchten am Unterboden die Auspuffanlage abzutrennen.

Dabei verursachten die Unbekannten einen Lärm, welcher den Eigentümer des Autos auf das Geschehen aufmerksam machte. Er überraschte die Diebe bei ihrem Vorhaben und sie ergriffen in einem orangefarbenen Kleinwagen die Flucht.

Polizei ahndet nach Unbekannten

Allerdings vergaßen die Täter, ihr Mobiltelefon mitzunehmen, welches unter dem Auto des Besitzers zurückblieb. Offensichtlich sei es bei der Demontage der Auspuffanlage benutzt worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermittelt nun zu dem Vorfall.