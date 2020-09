Unbekannte versuchen in Geschäft in Baden-Baden einzubrechen

Mehrere Diebe wurden vergangenes Wochenende beim Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Baden-Badener Innenstadt derart gestört, dass sie kurzerhand die Flucht ergriffen. Jetzt sammelt die Polizei Hinweise, um den Kriminellen auf die Spur zu kommen.

Ohne Beute verließen am Wochenende bislang Unbekannte die Lichtentaler Straße in der Innenstadt. Zwischen Freitag um 18 Uhr und Sonntag um kurz nach 20 Uhr sollen sich die Einbrecher an einem Elektronikgeschäft zu schaffen gemacht haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei müssen sie bei ihrem Vorhaben gestört worden sein, denn zum Betreten der Räumlichkeit kam es nicht. Der Sachschaden an der gewaltsam geöffneten Türe beläuft sich laut Polizei auf rund 300 Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gehen dem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls nach und bitten, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 melden.