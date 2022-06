Unbekannte werfen Gullydeckel auf Scheibe von Baden-Badener Juweliergeschäft

Mit ihrem Versuch, in den Laden eines Baden-Badener Juweliers einzubrechen, sind Unbekannte in der Nacht auf Dienstag kläglich gescheitert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in ein Juweliergeschäft in der Baden-Badener Sophienstraße einzudringen. Ihr Plan war es, mit einem Gullydeckel die Scheibe einzuwerfen, hieß es von der Polizei.

Ein lauter Knall machte einen Fußgänger gegen 1.20 Uhr auf das Treiben der Unbekannten aufmerksam. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Als diese eintraf, waren die Täter jedoch schon weg. An der Scheibe entstanden lediglich einige Kratzer.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.