Unbekannter attackiert junge Frau in Baden-Baden

Eine 16-Jährige wird in einem Linienbus in Baden-Baden von einem noch unbekannten Mann verbal und körperlich attackiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die 16-Jährige über die Sozialen Medien mit dem Mann verabredet.

Der Mann stahl der jungen Frau außerdem die Handtasche, die sie sich bei einem erneuten Aufeinandertreffen wieder bekam.

Nach ihrem Treffen mit dem Mann, unterhielt sich die junge Frau mit einem Bekannten am Bahnhof in Baden-Baden. Anschließend stieg sie mit ihrer Schwester in den Linienbus.

Der unbekannte Mann, mit dem sich die 16-Jährige zuvor getroffen hatte, stürmte ihr hinterher. Nachdem er die Handtasche geklaut hatte, verließ er den Bus wieder. Die Polizei vermutet, dass der Mann eifersüchtig war.

Die Polizei sucht Zeugen

Dem Unbekannten gelang es zu flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise (0 72 21- 68 00). Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, 160 cm groß, dunkelhäutig und war mit einer blauen Jeans und schwarzen Jacke bekleidet.