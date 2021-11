Unbekannter beschädigt Auto in Baden-Baden

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch das Auto eines 39-Jährigen in Baden-Baden beschädigt. Er entfernte sich darauf unerlaubt vom Unfallort.

Wie die Polizei mitteilte, parkte der 39-Jährige sein Auto am Mittwoch gegen 5.15 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Vimbucher Straße in Baden-Baden-Steinbach. Als der Mann gegen 15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Wagen beschädigt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein bislang Unbekannter beim Rangieren gegen den Fiat gefahren sein. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zum Unfallverursacher.