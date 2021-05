Unbekannter bewirft Polizist in Baden-Baden mit Flasche

Ein Polizist aus Baden-Baden ist in der Nacht auf Sonntag von einem unbekannten Mann mit einer Flasche beworfen worden. Nun sammelt die Polizei Hinweise, um den Täter zu finden.

Der Vorfall ereignete sich während eines Polizeieinsatzes am Sonntag gegen 0:30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Offenburger Polizei. Dabei war ein Beamter mit einer Flasche am Rücken getroffen worden. Weil er eine Schutzweste getragen habe, sei er nicht verletzt worden.

Hintergrund war eine Ruhestörung auf einer Grünfläche in Baden-Baden zwischen Solmstraße und Kaiserallee. Ein Anrufer hatte die Polizei darüber informiert, das sich dort etwa 20 Personen zusammengefunden hatten. Beim Eintreffen der Polizisten flüchtete jedoch ein Großteil der Gruppe in alle Richtungen.

Als der geschädigte Beamte einen mutmaßlichen Beteiligten ansprach, folgen dem Polizisten offenbar nicht nur Beleidigungen, sondern auch eine halb gefüllte Flasche Rum zu. Der Werfer verschwand wenig später in der Dunkelheit.

Der gesuchte Mann war circa 180 Zentimeter groß und trug einen schwarzen Pullover, darunter ein weißes Oberteil sowie eine schwarze Mütze. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden-Mitte ermitteln nun wegen dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter, gefährlicher Körperverletzung.