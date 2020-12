Tasche und Geldbeutel gestohlen

Unbekannter bricht Auto in Baden-Baden auf - Suche nach Zeugen

Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter ein Auto in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Baden-Baden aufgebrochen und daraus eine Tasche und einen Geldbeutel gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.