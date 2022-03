Unbekannter bricht in Baden-Badener Wohnung ein

Ein unbekannter Dieb bricht in Baden-Baden in eine Wohnung ein und entwendet Schmuck, persönliche Gegenstände und Bargeld.

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich am Dienstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 14.50 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weinbergstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei die Wohnungstür beschädigt.

Beim Durchwühlen der Räume entwendete der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck, persönliche Gegenstände und Bargeld im Wert von rund 700 Euro. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.