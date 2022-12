Unbekannter bricht in ein Einfamilienhaus in Baden-Baden ein

Eine unbekannte Person hat sich am späten Mittwochabend unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Markgraf-Christoph-Straße in Baden-Baden verschafft.

Nach Angaben der Polizei betrat der Täter die Wohnräumlichkeiten über ein Fenster an der Gebäuderückseite, welches er zuvor gewaltsam mittels eines Hebelwerkzeuges öffnete. Aufgrund der vorhandenen Überwachungskameras sowie der Aktivierung der Alarmanlage beendete der Eindringling jedoch vorzeitig sein Vorhaben und ergriff die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar.

Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro..