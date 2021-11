Unbekannter bricht in Haus in Baden-Baden ein

Ein Einbrecher klaute am Dienstabend in Baden-Baden mehrere Uhren. Ob Weiteres gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Ein Unbekannter ist in Baden-Baden Balg am Dienstagabend in ein Haus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter zwischen 17 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere eines Hauses in der Straße „Mitteläckerring“. Dort durchwühlte er sämtliche Zimmer und entwendete mehrere Uhren. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig wie die Höhe des Diebstahlschadens und des angerichteten Sachschadens.

Die Polizei sucht nun den Täter und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 07221 680-0 zu melden.