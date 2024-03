Unbekannter bricht in Schwimmbadumkleide in Baden-Baden ein

Der Einbrecher ist am Sonntag in die Umkleide eines Schwimmbads in Baden-Baden eingebrochen und hat mehrere Gegenstände der Badegäste gestohlen.

Zu einem Einbruch mit Diebstahl in einer Umkleidekabine in einem Schwimmbad in Baden-Baden ist es am vergangenen Sonntagmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall im Schwimmbad in der Straße Römerplatz zwischen 12 und 15 Uhr.

Einbrecher beraubt Badegäste in Baden-Baden

Ein unbekannter Täter brach zwei Spinde in der Umkleide des Schwimmbads auf und entwendete daraus Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat liefern können, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.