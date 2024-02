Unbekannter bricht in Wohnung in Baden-Baden-Sandweier ein

In eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Baden-Sandweier ist zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ein Unbekannter eingebrochen.

In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sandweierer Straße in Baden-Baden-Sandweier ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 15.30 Uhr eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass eine Anwohnerin gegen 2.30 Uhr durch Geräusche auf eine im Hof stehende, männliche Person aufmerksam wurde.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar

Der Unbekannte ist etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, schlank und trug eine Jeans und dunkle Sportschuhe. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ermittelt die Polizei derzeit.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter (0 72 21) 68 00 zu melden.