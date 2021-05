Unbekannter flüchtet nach Unfall in Baden-Badener Rheinstraße

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Baden-Baden einen anderen Wagen gestreift und ist anschließend vermutlich Stadteinwärts weitergefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend in der Rheinstraße in Baden-Baden ein Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, stellte die Geschädigte ihr Fahrzeug gegen 17 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab.

Als sie gegen 19.10 Uhr zu ihrem Wagen zurück kam, bemerkte sie auf der linken Fahrzeugseite durchgehende Kratz- und Schleifspuren, eine Delle am Kotflügel sowie einen abgefahrener Außenspiegel. Der Verursacher fuhr vermutlich Stadteinwärts weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 in Verbindung zu setzten.