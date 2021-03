Unbekannter lockt Familie zum Termin in Baden-Baden, um dann einzubrechen

Ein dreister Dieb ist bei einer Familie am am Donnerstagvormittag in Varnhalt eingebrochen. Dabei teilte er der Familie schon Tage zuvor telefonisch mit, dass sie am Donnerstag um 9 Uhr einen Termin bei der Stadtverwaltung hätten. So meldet es die Polizei. Bei der Stadtverwaltung stellten sie fest, dass kein Termin bestand. In dieser Zeit brach der Täter in ihre Wohnung ein.

Der unbekannte Täter brach die Wohnungstür ein und durchwühlte die Wohnung. Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, ist noch unbekannt. Es entstand jedoch ein Schaden am Holzrahmen der Wohnungstür.