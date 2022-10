Unbekannter stellt brennenden Kanister neben Polizeiauto in Baden-Baden

Die Feuerwehr hat Donnerstagnacht in Baden-Baden einen brennenden und mit Benzin gefüllten Kanister entdeckt. Der Kanister stand unmittelbar neben einem Polizeiauto, teilte die Polizei Offenburg mit.

Gegen 0.20 Uhr entdeckte die Feuerwehr den brennenden Behälter in der Gutenbergstraße. Sie löschten den Kanister. Dieser stand neben einem geparkten Polizeiauto. Spuren der brennbaren Flüssigkeit führten zum Heck des Autos, an dessen Unterboden die Feuerwehr auch Rußanhaftungen entdeckte. Nach einer ersten Einschätzung der Kriminaltechnikern war das Vorgehen jedoch eher ungeeignet, um das Fahrzeug auf diese Weise in Brand zu setzen.

Die Polizei sucht nun nach einem unbekannten Mann, der zuvor an einer nahegelegenen Tankstelle neben Alkohol einen entsprechenden Kanister gekauft und diesen mit Kraftstoff befüllt hat. Der Mann ist ungefähr 40 Jahre alt und um die 180 cm groß. Der Mann hat einen Bauchansatz und Haarkranz, trug ein graues T-Shirt und eine dunkle Stoffhose. Die Polizei ermittelt ob der Mann im Zusammenhang mit der Tat steht.