Als eine Seniorin auf einem Parkplatz in Baden-Baden-Oos ihre Einkäufe in ihr Auto geladen hat, hat ein Unbekannter ihren Geldbeutel vom Beifahrersitz gestohlen.

Den Geldbeutel einer Seniorin hat ein Unbekannter am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Rheinstraße in Baden-Baden-Oos gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass der Dieb zuschlug als die Frau Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos einräumte.

Der Dieb stahl den Geldbeutel vom Beifahrersitz

Ihr Geldbeutel lag zu diesem Beifahrersitz. So konnte der Unbekannte ihn stehlen, ohne dass es sein Opfer gleich bemerkte. Die Polizei ermittelt nun.