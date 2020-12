Einbruch während Weihnachtspause

Unbekannter stiehlt hochwertiges Gerät aus Aufenthaltsraum in Baden-Baden

Ein Einbrecher hat die Weihnachtspause genutzt und ist unerlaubterweise in ein Firmengebäude in Baden-Baden eingedrungen. Aus dem Aufenthaltsraum in der Rheinstraße stahl er ein elektronisches Gerät im Wert von 2.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.