Ein unbekannter Täter hat von Montag auf Dienstag in Baden-Baden eine ungewöhnliche Beute gemacht. Er hat Natursteinfliesen aus einer Tiefgarage mitgehen lassen. Jetzt sammelt die Polizei Hinweise.

Vor kurzem hat ein bislang unbekannter Dieb mehrere Pakete Natursteinfliesen aus einer Tiefgarage in der Elsässer Straße geklaut. Der Einbruch soll sich in einem Zeitraum zwischen Montagnachmittag gegen 16 Uhr und Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ereignet haben, dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter die Pakete mithilfe eines Werkzeuges geöffnet und anschließend abtransportiert haben. Der entstandene Schaden beziffert sich auf 1.150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden unter der Telefonnummer (0 72 21) 6 25 05 in Verbindung zu setzen.