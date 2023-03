Unbekannter verursacht Auffahrunfall auf der B500 bei Iffezheim

Einen Auffahrunfall hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag bei Iffezheim verursacht. Dabei entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag einen Unfall auf der B500 bei Iffezheim verursacht. Danach flüchtete die Person unerlaubt vom Unfallort, teilte die Polizei mit.

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf B500 in Richtung Iffezheim. Am Ende der Baustelle bremste ein vorausfahrendes Auto unvermittelt ab und wendete ohne zu Blinken nach links auf die Gegenfahrbahn. Trotz Vollbremsung kollidierte der 22-Jährige mit der rechten Front seines Autos mit der linken hinteren Tür des grauen Fahrzeugs. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in Richtung Baden-Baden ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.