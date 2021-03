Starke Rauentwicklung

Unbekannter wirft brennenden Gegenstand durch Fenster von Kirche in Baden-Baden

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen das Seitenfenster einer Kirche am Bernhardusplatz in Baden-Baden mit einem brennenden Gegenstand eingeworfen. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Täter das Fenster beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.