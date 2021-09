Unfall mit hohem Sachschaden auf der B3 bei Baden-Baden

Bei einem Verkehrsunfall in Baden-Baden auf der B3 in Richtung Rastatt haben sich am Dienstagmittag zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 36-Jähriger Autofahrer nach links auf die K9617 abbiegen.

Dabei achtete er wohl nicht auf den Gegenverkehr, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug kam. Bei der Kollision wurde der Geschädigte sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt.

Ein Krankenwagen brachte die Verletzten zur Behandlung in ein umliegendes Klinikum. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.