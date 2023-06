Eine 70-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall mit einem weiteren Radfahrer in Baden-Baden schwer verletzt worden.

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagmittag auf einem Radweg im Bereich des Bahnwegs in Baden-Baden miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 70-jährige dabei so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Der 13-jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.