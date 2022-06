Unfall mit zwei schwerverletzten Autofahrern in Baden-Baden

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend im Bereich der Autobahnabfahrt in die K 9613 in Baden-Baden.

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen hat sich am Sonntagabend in Baden-Baden ereignet. Wie die Polizei mitteilt, nahm ein 72-jähriger Fahrer einem 34-Jährigen von der Tank- und Rastanlage Baden-Baden kommend beim Linksabbiegen in die Richard-Haniel-Straße (K 9613) Richtung Sandweier die Vorfahrt.

Gegen 17.25 Uhr kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Verkehrsteilnehmer schwer verletzt wurden. Der ältere Fahrer war von der Autobahn 5 in die Rastanlage eingefahren und übersah vermutlich den Vorfahrtsberechtigten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Auch der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.