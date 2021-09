Unfallflucht: Geparktes Auto in Baden-Baden beschädigt

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto am Donnerstagmorgen touchierte, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Unfall hat am Donnerstagmorgen zwischen 9 Uhr und 10.40 Uhr, zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro geführt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, soll eine bislang unbekannte Person beim Wenden mit einem weißen Auto, gegen einen in der Straße ‘Weinsteige’ ordnungsgemäß geparkten Ford Ka gestoßen sein und sich daraufhin unerlaubt entfernt haben.

Hinweise erbeten

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 in Verbindung zu setzen.