Unfallflucht in Baden-Baden: Beschädigt beim Ausparken

Am Dienstag ist es auf dem Parkplatz am Alten Schloss zu Hohenbaden in Baden-Baden zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Beamten mitteilten, wurde ein geparkter weißer Opel Meriva am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite stark beschädigt.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ausparken den Opel. Dieser entfernte sich trotz des Schadens in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer (0 72 21) 68 00 entgegen.