Baden-Baden: Unfallflucht nach Zusammenstoß

Eine 24-jährige Autofahrerin ist am gestrigen Abend in einen blauen VW aufgefahren. Der Golf-Fahrer ist daraufhin von der Unfallstelle geflüchtet und überfuhr eine rote Ampel.

Eine junge Autofahrerin ist am Mittwochabend in der Schwarzwaldstraße in Baden-Baden nach einer plötzlichen Vollbremsung eines vor ihr fahrenden VW Golfs in diesen reingefahren.

Wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg hervorging, war die 24-Jährige am Mittwoch gegen 18.35 Uhr in die Baden-Badener Innenstadt unterwegs, als auf Höhe der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Bauernfeldstraße ein vor ihr fahrender blauer VW Golf plötzlich stark abbremste. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass sie in das Auto hineinprallte. Der Golffahrer setzte seine Fahrt allerdings überstürzt und unerlaubt fort und überfuhr dabei eine rote Ampel.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Augenzeugen um die Mithilfe bei eventuellen Beobachtungen zum blauen VW Golf.

Zeugen gesucht:

tel.: 07221 / 680-0